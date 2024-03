Czy po porażce "Babilonu" Damien Chazelle nakręci jeszcze film? Reżyser pisze nowy scenariusz

Damien Chazelle o porażce "Babilonu"

"Babilon" - zwiastun

O czym opowiadał "Babilon"?

, powiedział Damien Chazelle w wywiadzie dla podcastu "Talking Pictures".Reżyser zdradził też, czym zajmuje się teraz. Przyznał, że pracuje nad nowym projektem., ujawnił Chazelle Babilon " to epopeja rozgrywająca się w Los Angeles lat 20. XX wieku. W rolach głównych występują Brad Pitt Diego Calva . W obsadzie znaleźli się także: Jovan Adepo Jean Smart . To opowieść o wielkich ambicjach, śledzi narodziny i upadek wielu gwiazd w erze niepohamowanej dekadencji i deprawacji we wczesnym Hollywood. Damien Chazelle stanął za kamerą i napisał scenariusz filmu.