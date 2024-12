Leonardo DiCaprio w nowym filmie twórcy "La La Land"? Scenarzystą autor "Infiltracji"

DiCaprio, Chazelle i scenarzysta "Infiltracji" szykują biografię słynnego kaskadera

Według Richtmana drugi projekt Chazelle'a będzie biografią Roberta Craiga Knievel, Jr., którego świat znał lepiej pod pseudonimemmiałby zagrać główną rolę. Byłby też współproducentem obrazu. Zaś za scenariusz odpowiada, który zdobył Oscara za tekst do filmu " Infiltracja ", w który zagrał DiCaprio Evel Knievel (1938-2007) był amerykańskim kaskaderem i daredevilem (osobą wykonującą ryzykowne sztuczki akrobatyczne z użyciem motocykli). Jego popisy kaskaderskie zachwycały publiczność, lecz często kończyły się dla niego boleśnie.Knievel zapisał się w "Księdze Rekordów Guinessa" jako osoba, która w swoim życiu zaliczyła najwięcej złamań kości. Miał ich bowiem aż 433.Kaskader był też znany ze swojego wybuchowego temperamentu, co ostatecznie pogrzebało jego karierę. Kiedy powstała książka na jej temat, był z niej na tyle niezadowolony, że wziął sprawy w swoje ręce i przy użyciu kija bejsbolowego pobił jej autora (którym był jego menadżer). Saltman walczył o życie i musiał przejść kilka operacji. Knievel trafił do więzienia na sześć miesięcy. To sprawiło, że stracił sponsorów i ostatecznie musiał ogłosić bankructwo.