Johnny Depp ma problem. Aktorka przypomina jego chamskie zachowanie

Lola Glaudini wspomina pracę ze Deppem. Nie są to miłe wspomnienia

Getty Images © Bobby Bank



Zwiastun filmu "Blow"

Nowe problemy Deppa związane są z aktorką Lolą Glaudini . Niedawno pojawiła się w podcaście, w którymJak wspomina, była to jej pierwsza rola w produkcji dużego hollywoodzkiego studia. Wcześniej pracowała tylko przy filmach niezależnych.Przed jedną ze scen podszedł do niej. I tak też zrobiła. Kiedy skończono nagrywać, Depp wściekł się, podszedł do niej i, dlaczego psuje mu kwestię i kim jest, by się śmiać. Glaudini , która była fanką aktora, była przerażona. Wspomina, że całą uwagę skupiła na tym, by się nie rozpłakać. Aktorka przyznaje też, że reżyser nie zainterweniował i w ogóle jej za zaistniałą sytuację nie przeprosił.