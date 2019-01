Danny DeVito w kolejnym "Jumanji"

Getty Images © Juan Naharro Gimenez



Legendarny komik Danny DeVito dołączył do obsady kontynuacji megahituGłówne role zagrają ponownie Dwayne Johnson Karen Gillan . Za kamerę powróci Jake Kasdan Bohaterami filmu z 2017 roku jest czworo licealistów. Podczas odbywania szkolnej kary znajdują oni starą konsolę do gier wideo z nieznaną grą, o której nigdy nawet nie słyszeli. Po jej uruchomieniu zostają natychmiast wciągnięci do dżungli z wirtualnego świata Jumanji w ciałach swoich awatarów (Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart i Karen Gillan). Szybko się orientują, że to nie oni grają w Jumanji, lecz Jumanji gra nimi. Przeżywają emocjonującą przygodę życia, pełną zabawy, ale i całkiem realnych zagrożeń i niebezpieczeństw. Muszą doprowadzić grę do końca, bo w przeciwnym razie utkną w niej na zawsze.zarobiła na całym świecie blisko miliard dolarów przy 90-milionowym budżecie. Sequel trafi do kin 13 grudnia. DeVito zobaczymy w tym roku także w nowej wersjireżyserowanej przez Tima Burtona oraz w kolejnych odcinkach