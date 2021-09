Freeman, Pacino, Mirren, DeVito w jednym filmie!

Zdobywcy Oscara Morgan Freeman Helen Mirren oraz nominowany do Oscara Danny DeVito zagrają w jednym filmie. Projekt nosi tytuł "Sniff" i zostanie zaprezentowany dystrybutorom na targach towarzyszących festiwalowi w Toronto.Za kamerą stanie zdobywca Oscara, reżyser takich filmów jak " Adwokat diabła " i " Ray ", Taylor Hackford . Zdjęcia powinny ruszyć w pierwszym kwartale przyszłego roku."Sniff" będzie filmem noir rozgrywającym się w ekskluzywnym ośrodku dla niezwykle bogatych emerytów. Spokój burzy śmierć dwóch rezydentów w dość podejrzanych okolicznościach. Emerytowany detektyw Joe Mulwray ( Freeman ) wraca do swojego fachu za sprawą swojego byłego partnera Williama Keysa ( DeVito ) próbując rozwikłać zagadkę tajemniczych śmierci. Tak wpadają na trop podziemnego świata seksu, narkotyków i morderstw, którego władcą jest Harvey Stride ( Pacino ) i jego prawa ręka, femme fatale The Spider ( Mirren ).