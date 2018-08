Kasdan mówi o "Jumanji 2"

Reżyser Jake Kasdan zdradził kilka informacji na temat sequela kasowego hituNa ekranie znów pojawią się Dwayne Johnson Karen Gillian , ale nie jest powiedziane, że wcielą się dokładnie w te same awatary graczy w Jumanji. "Właśnie teraz o tym decydujemy, próbujemy to rozgryźć" - powiedział reżyser w rozmowie z portalem /Film. Dodał też, że skoro zarówno oryginał, jak i reboot rozgrywają się w tym samym uniwersum, będzie mu zależało na tym, żeby jeszcze mocniej ten fakt podkreślić i utrzymać ciągłość fabularną.A Wy jak uważacie? Chcielibyście zobaczyć The Rocka i spółkę w zupełnie nowych wcieleniach, czy może powinni pozostać przy starych awatarach? Podobał Wam się film Kasdana Pierwsza część okazała się ogromnym sukcesem, zarabiając w kinach na całym świecie niemal miliard dolarów. Nad scenariuszem "dwójki" pracują Scott Rosenberg