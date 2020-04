Aubrey Plaza zostanie matką Antychrystki

Getty Images © Amanda Edwards

Stacja FX dała właśnie zielone światło animacji dla dorosłych. Prace nad serialem mają ruszyć już w przyszłym tygodniu.Produkcja opowie o młodej kobiecie, która zachodzi w ciążę z diabłem i decyduje się wychować dziecko. Wraz z córką żyje spokojnie na Wschodnim Wybrzeżu USA aż do jej 13. urodzin. Wtedy to w ich życiu pojawiają się przedstawiciele sił nieczystych. Wśród nich prym wiedzie szatan, który rości sobie prawo do duszy swej latorośli. Główni bohaterowie przemówią głosem Aubrey Plazy Lucy DeVito . Producentem wykonawczym będzie Dan Harmon ), a za scenariusz odpowiadają Darcy Fowler Prace nad serialem trwają już od lata zeszłego roku, jednak na ich znaczące przyspieszenie wpłynęła pandemia koronawirusa. Jako że zdjęcia do wszystkich projektów aktorskich są obecnie zawieszone, stacja zdecydowała się rozwijać produkcje, które nie niosą wysokiego ryzyka zakażeniem.