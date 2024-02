Dlaczego twórcy "Gry o tron" odeszli z HBO? Nie chcieli robić seriali na smartfony?!

Getty Images © Jeff Kravitz

"Gra o tron" na smartfony?!

Zobacz zwiastun serialu "Problem trzech ciał"

Wyobrażacie sobie " Grę o tron " dostosowaną do smartfonów? Pionowy format zdjęć i kilkuminutowe odcinki, które można obejrzeć jak rolkę na Instagramie? Okazuje się, że tak właśnie wyglądała wizja właścicieli Warner Media – co nie spodobało się twórcom serialu. Opowiedzieli o tym w rozmowie z "Wall Street Journal Magazine".– powiedział Benioff Weiss potwierdzili także krążącą od dawna plotkę, jakoby finał " Gry o tron " miał zostać przedstawiony w trzech filmach, a nie trzynastu odcinkach podzielonych na dwa sezony.Najnowsze dzieło Davida Benioffa D.B. Weissa to serial " Problem trzech ciał ", który już w przyszłym miesiącu trafi na Netflix. Zobaczcie zwiastun:Przypominamy o trwającym głosowaniu w naszej ANKIECIE OSCAROWEJ TUTAJ znajdziecie nominacje we wszystkich kategoriach. Kto Waszym zdaniem powinien zdobyć nagrody Akademii?