Syn reżysera oryginalnej "Śnieżki": Walt i mój ojciec przewracają się w grobie

W wywiadzie udzielonym brytyjskiemu dziennikowi "The Telegraph" David Hand skrytykował nie tylko " Śnieżkę ", ale i politykę, jaką kieruje się Disney przy kolejnych aktorskich wersjach klasycznych animacji.– powiedział.Zmiany, jakie Disney zamierza wprowadzić do nowej wersji opowieści, Hand określił jako "hańbę".– stwierdził.Choć premiera aktorskiej " Śnieżki " zaplanowana jest na 2024 rok, film już teraz wzbudza kontrowersje. Z krytyką spotkało się m.in. obsadzenie Latynoski Rachel Zegler jako tytułowej bohaterki, której skóra wg oryginału pióra braci Grimm była "biała jak śnieg". Oliwy do ognia dolały wypowiedzi gwiazdy nowej wersji " West Side Story ". Przyznała ona, że nie podobała jej się oryginalna wersja baśni. Zdradziła też, że aktorska wersja filmu ukaże Śnieżkę w nowym świetle.– mówiła we wrześniu w rozmowie z Variety.– podkreśliła w wywiadzie z "Vanity Fair". Z kolei w rozmowach z Entertainment Weekly i Extra TV nie szczędziła słów krytyki dla oryginału:– mówiła.Podczas oscarowej gali w 1939 roku Walt Disney odebrał za ten film nagrodę specjalną w formie jednej dużej statuetki i siedmiu małych. Członkowie Amerykańskiej Akademii Filmowej uznali " Królewnę Śnieżkę i siedmiu krasnoludków " za wielką filmową innowację, która oczarowała miliony i zapoczątkowała zupełnie nowe pole rozrywki.