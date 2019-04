David S. Goyer jedynym prowadzącym serialową "Fundację"

Mamy smutną wiadomość dla tych wszystkich, którzy nie przepadają za Davidem S. Goyerem . Będzie on jedynym prowadzącym serial, ponieważ drugi z showrunnerów Josh Friedman postanowił opuścić projekt.Powody jego decyzji nie są znane. Wiadomo jedynie, że odbyło się to w przyjaznej atmosferze i Friedman zachowa status producenta wykonawczego.będzie serialową ekranizacją klasycznej trylogii sf Isaaca Asimova "Fundacja". Akcja rozgrywa się w odległej przyszłości, kiedy to znany wszechświat rządzony jest przez skonsolidowane imperium. Jednak stan ten długo nie potrwa. Niezwykły matematyk Hari Seldon dzięki stworzeniu nowej dziedziny nauki zwanej psychohistorią potrafi przewidywać przyszłość. Jego obliczenia sugerują, że już wkrótce świat pogrąży się w chaosie. Tworzy specjalną organizację zwaną Fundacją, której celem jest przetrwanie "kryzysów Seldona" i skrócenie czasu chaosu do minimum.Serial powstanie dla platformy Apple'a. Pierwszy sezon ma się składać z 10 odcinków.