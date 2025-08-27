Newsy Filmy Oto nowy rekordzista wszech czasów. Netflix już szykuje sequel?
VOD / Filmy

Oto nowy rekordzista wszech czasów. Netflix już szykuje sequel?

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22K-popowe+%C5%82owczynie+demon%C3%B3w%22+z+kolejnym+rekordem.+Netflix+szykuje+sequel-162629
Oto nowy rekordzista wszech czasów. Netflix już szykuje sequel?
Sukces "K-popowych łowczyń demonów" musiał przerosnąć najśmielsze oczekiwania Netfliksa. Po dwóch miesiącach od premiery animacja nadal utrzymuje się na szczycie cotygodniowego zestawienia najpopularniejszych produkcji na platformie. Dodatkowo debiut w kinach na pokazach specjalnych wystarczył, aby tytuł został najlepiej sprzedającym się w trakcie weekendu w USA (zobacz: Box office USA: Netflix z pierwszym numerem jeden w historii). Od wczoraj jest to też najchętniej oglądany projekt w całej historii serwisu streamingowego. Nic dziwnego, że w gabinetach zaczęło się mówić już o sequelu.

"K-popowe łowczynie demonów" biją rekord wszechczasów



W ostatnim tygodniu K-popowe łowczynie demonów zebrały kolejne 25 milionów wyświetleń od subskrybentów Netfliksa z całego świata. Imponujące wyniki oglądalności praktycznie nie spadły względem dwóch poprzednich zestawień.  


Animacja zebrała łącznie 236 milionów wyświetleń i w ten sposób została nowym projektem, który może dumnie dzierżyć tytuł najpopularniejszego filmu w historii Netfliksa. Różnica między ustępującym rekordzistą, akcyjniakiem "Czerwona nota" z Dwaynem Johnsonem, Gal Gadot i Ryanem Reynoldsem, to zaledwie 6 mln. 

Różnica będzie się tylko powiększać. Do końca swojego okna 91 dni od premiery – czasu, w którym Netflix mierzy wyniki oglądalności produkcji i na tej podstawie układa ranking wszechczasów – pozostały 24 dni. "K-popowe łowczynie demonów" mogą wyśrubować rekord, którego pobicie będzie jeszcze trudniejszym zadaniem.

Nic dziwnego, że, według informacji portalu Deadline, Netflix prowadzi wewnętrzne rozmowy o przygotowaniu kontynuacji filmu. Na razie plany są w powijakach, więc na oficjalne decyzje będziemy musieli jeszcze poczekać.

O czym opowiada film "K-popowe łowczynie demonów"?



Rumi, Mira i Zoey to gwiazdy K-popu, które - gdy akurat nie koncertują na wypełnionych po brzegi stadionach - potrafią przedzierzgnąć się w nieposkromione łowczynie demonów, zawsze gotowe ochronić fanów przed wszechobecnymi zagrożeniami nie z tego świata. Razem muszą stawić czoła największemu jak dotąd wrogowi - pełnemu nieodpartego uroku konkurencyjnemu boysbandowi, którego członkami tak naprawdę są demony.

Zwiastun filmu "K-popowe łowczynie demonów"



Powiązane artykuły K-popowe łowczynie demonów

Zobacz wszystkie artykuły

K-popowe łowczynie demonów  (2025)

 K-popowe łowczynie demonów

Najnowsze Newsy

Seriale Filmy

Oni przeniosą na wielki ekran kultowy serial lat 80.

VOD Seriale Filmy

Netflix: polski Top 10 tygodnia – niemiecki romans pokonał hity

Seriale

Nowy spin-off "Wiedźmina" to "katastrofa". Projekt zostanie skasowany?

1 komentarz
Filmy

Dlaczego Denzel Washington nie ogląda filmów?

2 komentarze
Seriale

""Harry Potter": Niech młodzi aktorzy unikają social mediów – mówi Sophie Turner

3 komentarze
Filmy

Ruszyły zdjęcia do kaszubskiego folk-horroru. W obsadzie Magdalena Boczarska

8 komentarzy
Seriale

Twórca "Historii małżeńskiej" nakręci swój pierwszy serial?