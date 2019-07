"Sandman" na Netfliksie! Najdroższa serialowa ekranizacja DC Comics

Wszystko wskazuje na to, że po dwudziestu latach prób i niepowodzeń dojdzie w końcu do skutku ekranizacja serii komiksowej. Nie będzie to jednak film, lecz serial telewizyjny.Projekt powstanie dla platformy Netflix. Scenarzystą i prowadzącym został Allan Heinberg ). Twórca komiksu, Neil Gaiman , będzie producentem wykonawczym, podobnie jak David S. Goyer , który związany jest z próbami ekranizacjio wielu lat.Warner Bros. TV od trzech lat próbowało znaleźć kogoś zainteresowanego serialową wersją słynnego komiksu. Ponieważ jednak projekt ma wysoki budżet - będzie najdroższą telewizyjną produkcją DC Entertainment - nawet HBO odrzuciło projekt. Teraz zdecydowała się na niego platforma Netflix.Wcześniej, przez wiele lat Warner Bros. próbowało doprowadzić do realizacji kinowego. Pierwsze podejścia miały miejsce jeszcze w latach 90. Najbliżej powstania był jednak w latach 2013-6, kiedy to z filmem związał się Joseph Gordon Levitt . Miał on być nie tylko gwiazdą widowiska, ale też jego reżyserem. Nad projektem współpracował z Neilem Gaimanem Davidem S. Goyerem . Odszedł jednak w 2016 roku, ponieważ nie udało mu się przekonać wytwórni do swojej wizji. Wkrótce potem z filmem pożegnał się jego scenarzysta Eric Heisserer , który w jednym z wywiadów powiedział, że nie wyobraża sobiejako widowiska kinowego i że jedyną formą ekranizacji komiksu jest serial.Wymyślony przez Neila Gaimana uważany jest za jeden z wybitniejszych komiksów w historii gatunku. Głównym bohaterem serii jest Sen - personifikacja władcy krainy marzeń sennych. W komiksie najczęściej nazywany jest imieniem Morfeusza, choć występuje także pod innymi nazwami. Jest jednym z siedmiorga rodzeństwa Nieskończonych, z których każde utożsamia jeden z elementów rzeczywistości: Los, Śmierć, Zniszczenie, Rozpacz, Pożądanie i Malignę, która kiedyś była Marzeniem. Sen, uwolniony po wielu latach niewoli u brytyjskiego maga z początku XX wieku, musi odbudować swoje zniszczone królestwo. Dopadają go jednak zmory z przeszłości, musi stawiać czoła konsekwencjom swoich dawnych postępków. [za: wikipedia.org]