Reboot "Hellraisera" w drodze na ekran

) będzie scenarzystą oraz producentem rebootu klasycznego horroruOryginał z 1987 roku był reżyserskim debiutem pisarza Clive'a Barkera , który zekranizował własną nowelę "The Hellbound Heart". Frank Cotton rozwiązuje tajemnicę magicznej kostki Lamarchanda i wkracza w świat Cenobitów - piekielnego wymiaru, w którym ból i rozkosz są nierozłączne. Przywrócony przez przypadek do życia powraca za Ziemię jako przerażające monstrum. By stać się na powrót człowiekiem, Frank potrzebuje ofiar. Te zaś postanawia dostarczyć mu znudzona spokojem i nudnym życiem bratowa. Demoniczni Cenobici ze złowrogim Pinheadem na czele nie zamierzają rezygnować jednak ze swojego łupu i zrobią wszystko, by Frank znowu zaczął cierpieć.Film sfinansuje studio Spyglass. Producentom zależy, aby projekt jak najszybciej trafił do realizacji.