Dennis Lehane weźmie szturmem Las Vegas

Getty Images © Frazer Harrison



Sony Pictures przeniesie na ekran powieśćz 2008 roku autorstwa Johna Huddy'ego. Scenarzystą ma być pisarz Dennis Lehane ).Bohaterem filmu będzie Jose Vigoa. Na przestrzeni 16 miesięcy, Amerykanin o kubańskich korzeniach dokonał serii napadów w Las Vegas. Unikając policji, ukradł miliony takim graczom jak MGM Grand, Desert Inn, Mandalay Bay, Bellagio i New York-New York. Specjalizował się w atakach na opancerzone konwoje oraz bezpośrednich włamaniach do kasyn. Jego tropem podążał porucznik John Alamshaw i to na jego barkach ciążyła misja złapania przestępcy.Reżyserem filmu miał być wcześniej Antoine Fuqua , lecz Summit Entertainment straciło prawa do produkcji. Teraz, gdy za sterami jest Sony, trwają poszukiwania nowego reżysera.