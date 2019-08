Dennis Lehane zmieni pomysł Sergia Leone w scenariusz

Getty Images © Paul Marotta



Pisarz Dennis Lehane ) został wybrany na stanowisko scenarzysty filmu. Obraz powstanie na bazie niezrealizowanego dotąd pomysłu Sergia Leone W wersji Leone miał być serialem telewizyjnym. Oś fabularną miał stanowić rewolwer bohatera, którego grał Clint Eastwood . Broń miała przechodzić z rąk do rąk, stając się pretekstem do snucia historii o losach kolejnych właścicieli rewolweru.Film skierowany zostanie do młodych widzów. Będzie opowieścią o trójce sierot w wieku 12,13 lat, w których ręce trafia tytułowa broń i którzy za sprawą całej masy powodów staną się kryminalistami.Reżyseremjuż wcześniej został Stefano Sollima