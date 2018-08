Disney nie zamierza zmienić decyzji o zwolnieniu Jamesa Gunna

Getty Images © Christian Petersen

Wygląda na to, że nie będzie przełomu w sprawie Jamesa Gunna , który został zwolniony przez Disneya za stare wpisy z mediów społecznościowych, w jakich w ryzykowny sposób żartował m.in. z pedofilii, AIDS i zamachów z 11 września. Prezes studia Alan Horn najwyraźniej nie zamierza zmieniać zdania w kwestii zwolnienia - mimo wsparcia, jakiego udzieliły Gunnowi gwiazdy Chris Pratt , odtwórca roli Star-Lorda, skomentował ostatnio sprawę:Aktor dodał, że nie zamierza wypierać się listu poparcia dla Gunna , jaki wystosowała obsadaWalka Gunna i jego przedstawiciele o to, by reżyser mógł dostać drugą szansę, wydaje się jednak skazana na porażkę. Alan Horn co prawda zdecydował się spotkać z twórcą - ale tylko grzecznościowo, żeby "oczyścić atmosferę". Według źródeł spotkanie było uprzejme i profesjonalne, ale Horn nie zmienił swojego stanowiska. Kevin Feige , prezes Marvel Studios, był podobno poza miastem i nie mógł wziąć udziału w negocjacjach. Koniec końców jego udział nie miałby zapewne większego znaczenia: choć plotkowano, że walczył on o zachowanie Gunna , to rzekomo ostatecznie popiera decyzję studia.