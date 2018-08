Disney planuje premiery wszystkich filmów studia Fox

Co stanie się ze studiem 20th Century Fox po przejęciu przez Disneya? To pytanie wszyscy zadają sobie, odkąd ujawniono plany wytwórni. Magazyn The Wall Street Journal opublikował tekst, w którym zgłębia plany Disneya i aktualną sytuację w Foksie. Najważniejsza informacja: Disney planuje premierę wszystkich filmów Foksa, które zostały już ukończone bądź są w trakcie produkcji. Nie wiadomo jednak, co z tytułami, które są jedynie na etapie projektu i czy Disney w ogóle zachowa nazwę marki "Fox".Dwie największe franczyzy, które Disney najprawdopodobniej gładko przeniesie do swojej biblioteki, tooraz. Studio nie będzie jednak raczej kontynuowało pracy nad filmami, które nie pasują do jego familijnego wizerunku. Nie rozwiąże jednak funkcjonujących pod egidą Foksa mniejszych, specjalistycznych studiów, gdzie powstają mniejsze, ambitniejsze produkcje: Fox Searchlight (odpowiedzialne choćby za) oraz FOX 2000 (odpowiedzialne choćby za).Zależnie od tego, jak szybko nastąpi przejęcie, pod kuratelą Disneya mogą trafić do kin takie filmy jak(13 września 2019), Amy Adams (4 października 2019) orazwedług powieści Agathy Christie (20 grudnia 2019).The Wall Street Journal ujawnił też projekty, nad jakimi pracuje obecnie Fox. W świetle przejęcia chwilowo nie wiadomo, które z nich doczekają się realizacji. To przede wszystkim plany realizacji kinowych wersji telewizyjnych hitów studia bądź telewizyjnych wersji kinowych hitów studia. Po wygaśnięciu umowy między Foksem a DreamWorks Animation wytwórnia przygotowywała "nowe otwarcie" w temacie pełnometrażowych animacji we współpracy ze studiem Television Studios. W planach były: kinowa wersja serialu, sequeloraz pełnometrażowy filmłączący animację i kino aktorskie. Z kolei filmy, które Fox zamierzał przerobić na seriale, toorazPrzyszłość wielu z tych projektów zależy od tego, kiedy nastąpi przejęcie, oraz od tego, czy Disney uzna je za warte kontynuowania.