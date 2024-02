Dobre wiadomości dla fanów "Zombi". Disney rozszerza franczyzę

Co wiemy o "Zombi 4"?

Produkcja "Zombi 4" rozpocznie się w marcu w Nowej Zelandii. Film wyreżyseruje znany z poprzednich części Paul Hoen na podstawie scenariusza autorstwa Davida Lighta Milo Manheim , którzy będą również pełnić obowiązki producentów wykonawczych, powrócą do ról Addison i Zeda.Ponownie spotkamy też Willę i Elizę, czyli Chandler Kinney Kylee Russell . Co więcej, poznamy nowych bohaterów – Novę i Victora, tajemniczą parę, którą Addison i Zed poznają podczas wakacyjnych podróży. W tych rolach zadebiutują Freya Skye Data premiery nie jest na razie znana. Zombi " to jedna z najpopularniejszych franczyz Disney Branded Televisions. Trzy dotychczasowe produkcje mają na koncie imponujące 253 miliony godzin odtwarzania. Zobaczcie zwiastun trzeciej części:Zed i Addison są w ostatniej klasie liceum Seabrook, a ich życie wydaje się usłane różami. Społeczność miasta nareszcie zaakceptowała potwory jako współmieszkańców i Seabrook stało się bezpieczną przystanią dla ludzi oraz potworów. Zed ma szansę otrzymać stypendium sportowe i stać się pierwszym zombi w dziejach, który pójdzie na studia (cieszy się, że trafi do tej samej uczelni, do której przyjęto już jego dziewczynę). Addison jest podekscytowana organizacją pierwszych międzyszkolnych mistrzostw cheerleadingu. Jednak spokój wszystkich mieszkańców przerywa nagłe pojawienie się międzygalaktyczych gości – kosmitów, którzy postanawiają wziąć udział w mistrzostwach. Choć mieszkańcy zgadzają się na udział nowych przybyszów w konkursie, potwory i ludzie nabierają podejrzeń, gdy odkrywają, że kosmitom może chodzić o coś więcej niż tylko koleżeńską rywalizację.