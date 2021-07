Dokument o Anthonym Bourdainie budzi kontrowersje

Do amerykańskich kin wchodzi właśnie dokument " Roadrunner: A Film About Anthony Bourdain ". Obraz wzbudził ostre kontrowersje. Reżyser musi się bronić przed zarzutami o nieetyczne postępowanie.Problemem okazało się dla wielu krytyków użycie przez reżysera sztucznej inteligencji, która imituje głos Anthony'ego Bourdaina . Dzięki temu w filmie widzowie mogą usłyszeć zdania, których Bourdain nigdy nie wypowiedział.Przed filmem nie ma jednak żadnej informacji o użyciu SI. Jest ona tak wykorzystana, że widzowie nie odgadną, które zdania Bourdain wypowiedział, a których nie. I to właśnie nie spodobało się krytykom.Reżyser broni się tym, że zdania pochodzą od Bourdaina . Napisał je, ale nie ma nagrań, jak je wypowiada. Przed użyciem sztucznej inteligencji zapytał też o zgodę wdowę. Ta nie wyraziła sprzeciwu.