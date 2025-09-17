Newsy SERIAL KILLERS: Hop, hop, hop! Wracamy do Adamczychy. Recenzja 2. sezonu "1670"
SERIAL KILLERS: Hop, hop, hop! Wracamy do Adamczychy. Recenzja 2. sezonu "1670"

SERIAL KILLERS: Hop, hop, hop! Wracamy do Adamczychy. Recenzja 2. sezonu &quot;1670&quot;
Hop, hop, hop! Na Netflix trafił dziś drugi sezon "1670". Swoimi wrażeniami z powrotu do Adamczychy dzielą się Ewelina Leszczyńska i Bartek Czartoryski.

"1670" w programie Serial Killers. Recenzujemy drugi sezon


Czy "1670" to serial o XVII-wiecznej szlachcie czy o nas samych? Czy nowe odcinki sprostały oczekiwaniom po pierwszym sezonie? I które żarty rozbawiły nas najbardziej? Odpowiedzi na te pytania znajdziecie w programie Serial Killers: 



Zachęcamy też do przeczytania recenzji autorstwa Gabriela Krawczyka. Pisze on:


Twórcze trio Maciej Buchwald, Kordian Kądziela (reżyserzy) i Jakub Rużyłło (scenarzysta) czerpie z sukcesu "jedynki" i nie komplikuje sprawdzonej formuły. Kontynuuje prześmiewczą demolkę sarmackiego mitu, pamiętając o fakcie eksploatacji niższych klas, nierównościach płci i grzechach kleru. Choć wyjściowe inspiracje twórcy odnaleźli w odkrywanej na nowo co najmniej od dekady historii ludowej, w drugim sezonie przywołują raczej spopularyzowaną przez Sapkowskiego niesamowitą słowiańszczyznę. Obok komediowego kostiumu historycznego prym wiodą legendy i ludowe fantazje, a świat Radziwiłłów, Sobieskich i Wiśniowieckich zapełniają nimfy leśne, wiedźmini i latające dywany.

O czym opowiada drugi sezon "1670"?


Gdy mieszkańcy Adamczychy cieszą się latem, Jan Paweł zabiera rodzinę na zagraniczny wywczas. Jako właściciel całej całości wsi może teraz realizować niemal wszystkie swoje zachcianki, lecz dla niego to wciąż za mało. Chęć zdobycia ważnego politycznego stanowiska nakłania szlachcica do zorganizowania dożynek, jakich świat nie widział. Jednak zaplanowanie masowej imprezy w XVII wieku nie jest łatwym zadaniem, zwłaszcza gdy synów rozsadza ambicja, córka i żona kryją się z tajemnicami, a jeszcze ten Sobieski... Tylko Bogdan, bogaty i umyty, zdaje się żyć pełnią życia i niczego mu nie brakuje – a przynajmniej tak mogłoby się wydawać.


Do swoich ról powrócili Bartłomiej Topa (Jan Paweł), Katarzyna Herman (Zofia), Martyna Byczkowska (Aniela), Michał Sikorski (Jakub), Andrzej Kłak (Andrzej), Dobromir Dymecki (Bogdan) oraz Kirył Pietruczuk (Maciej). Filip Zaręba zastąpił Michała Balickiego w roli Stanisława. 

1670  (2023)

 1670

