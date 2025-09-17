Wielki powrót "Anacondy"! Oto pierwszy zwiastun filmu

Dziś rano dzieliliśmy się z Wami pierwszymi zdjęciami z nadchodzącej "Anacondy". Popołudnie przynosi z kolei pierwszy oficjalny zwiastun meta-kontynuacji hitu kina akcji lat 90. "Meta", bo powrót "Anacondy" zamiast dreszczowcem okazuje się zwariowaną komedią pełną gębą. Koniecznie sprawdźcie i dajcie znać, co sądzicie o zwiastunie tej nadchodzącej produkcji.
"Anaconda" – zwiastun filmu
Co wiemy o filmie "Anaconda"?
Twórcy nowego filmu postawili na oryginalny pomysł. Bohaterami będzie dwóch przyjaciół przechodzących kryzys egzystencjalny. Są wielkimi fanami "Anakondy
" i dlatego postanawiają nakręcić własny reboot. Kiedy jednak trafią na plan w amazońskiej dżungli, będą musieli walczyć o życie z prawdziwą anakondą oraz równie bezwzględnymi przestępcami.
Oprócz premiery zwiastuna, twórcy postanowili podzielić się także pierwszym plakatem plakatem promującym nadchodzący film. Prezentujemy go poniżej.
Poza Paulem Ruddem
i Jackiem Blackiem
w obsadzie są też: Thandiwe Newton
("Westworld
"), Steve Zahn
("Silos
"), Selton Mello
("I'm Still Here
"), Ione Skye
("Baronowie
") i Daniela Melchior
("Road House
").
Za kamerą stanie Tom Gormican
. Jest on również współautorem scenariusza, który przygotował razem z Kevinem Ettenem
. Panowie doskonale się znają. Nakręcili wspólnie "Nieznośny ciężar wielkiego talentu
" z Nicolasem Cage'em
grającym Nicolasa Cage'a.
Premierę filmu zaplanowano na 25 grudnia
.
Historia cyklu "Anakonda"
Po sukcesie filmu z 1997 roku przygotowano jeszcze cztery filmy o walce ludzi z wielkim wężem: "Anakondy: Polowanie na Krwawą Orchideę
" (2004), "Anakonda 3: Potomstwo
" (2008), "Anakondy: Krwawe ślady
" (2009) i "Aligator kontra Anakonda
" (2015). Ostatnia produkcja była crossoverem z serią "Aligator - Lake Placid
". W 2024 roku na ekrany w Chinach trafił też tamtejszy remake "Anakondy
" – "Kuang Mang Zhi Zai
".