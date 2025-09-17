Newsy Filmy Multimedia Wielki powrót "Anacondy"! Oto pierwszy zwiastun filmu
Dziś rano dzieliliśmy się z Wami pierwszymi zdjęciami z nadchodzącej "Anacondy". Popołudnie przynosi z kolei pierwszy oficjalny zwiastun meta-kontynuacji hitu kina akcji lat 90. "Meta", bo powrót "Anacondy" zamiast dreszczowcem okazuje się zwariowaną komedią pełną gębą. Koniecznie sprawdźcie i dajcie znać, co sądzicie o zwiastunie tej nadchodzącej produkcji. 

"Anaconda" – zwiastun filmu





Co wiemy o filmie "Anaconda"?



Twórcy nowego filmu postawili na oryginalny pomysł. Bohaterami będzie dwóch przyjaciół przechodzących kryzys egzystencjalny. Są wielkimi fanami "Anakondy" i dlatego postanawiają nakręcić własny reboot. Kiedy jednak trafią na plan w amazońskiej dżungli, będą musieli walczyć o życie z prawdziwą anakondą oraz równie bezwzględnymi przestępcami.

Oprócz premiery zwiastuna, twórcy postanowili podzielić się także pierwszym plakatem plakatem promującym nadchodzący film. Prezentujemy go poniżej.



Poza Paulem Ruddem i Jackiem Blackiem w obsadzie są też: Thandiwe Newton ("Westworld"), Steve Zahn ("Silos"), Selton Mello ("I'm Still Here"), Ione Skye ("Baronowie") i Daniela Melchior ("Road House").

Za kamerą stanie Tom Gormican. Jest on również współautorem scenariusza, który przygotował razem z Kevinem Ettenem. Panowie doskonale się znają. Nakręcili wspólnie "Nieznośny ciężar wielkiego talentu" z Nicolasem Cage'em grającym Nicolasa Cage'a.

Premierę filmu zaplanowano na 25 grudnia.

Historia cyklu "Anakonda"



Po sukcesie filmu z 1997 roku przygotowano jeszcze cztery filmy o walce ludzi z wielkim wężem: "Anakondy: Polowanie na Krwawą Orchideę" (2004), "Anakonda 3: Potomstwo" (2008), "Anakondy: Krwawe ślady" (2009) i "Aligator kontra Anakonda" (2015). Ostatnia produkcja była crossoverem z serią "Aligator - Lake Placid". W 2024 roku na ekrany w Chinach trafił też tamtejszy remake "Anakondy" – "Kuang Mang Zhi Zai".

