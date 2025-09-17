Newsy Filmy Multimedia Ryan Gosling na pierwszym zdjęciu z widowiska "Star Wars: Starfighter"
Ryan Gosling na pierwszym zdjęciu z widowiska &quot;Star Wars: Starfighter&quot;
We Włoszech trwają aktualnie prace nad widowiskiem "Star Wars: Starfighter". Reżyser Shawn Levy podzielił się w mediach społecznościowych pierwszym zdjęciem z planu.

Ryan Gosling na pierwszym zdjęciu z widowiska "Star Wars: Starfighter"


Gdzieś nad Morzem Śródziemnym – czytamy w opisie zdjęcia, na którym możemy zobaczyć Ryana Goslinga i Flynna Graya. Oryginalny post Shawna Levy'ego prezentujemy poniżej: 



Akcja "Starfightera" będzie się toczyć pięć lat po wydarzeniach opisanych w filmie "Gwiezdne wojny: Skywalker. Odrodzenie". Twórcy zapowiadają jednak, że będzie to niezależna historia, niepowiązana z rodziną Skywalkerów. W pozostałych rolach zobaczymy m.in. Mię Goth, Amy Adams i Aarona Pierre'a. Premiera została zaplanowana na 28 maja 2027 roku. 

"Deadpool & Wolverine" w podcaście Mam parę uwag


Aktualnie filmografię Shawna Levy'ego zamyka widowisko "Deadpool & Wolverine". Na całym świecie zarobił on 1 miliard 338 milionów dolarów, co zapewniło mu drugie miejsce w światowym box offisie 2024 roku. Przypominamy odcinek podcastu Mam parę uwag, w którym rozmawiają o nim Julia Taczanowska i Jakub Popielecki: 



Ostatnie role Ryana Goslinga. Zobacz zwiastun filmu "Project Hail Mary"


Ryana Goslinga w ostatnich latach mogliśmy zobaczyć m.in. w "Barbie" (rola Kena przyniosła mu nominację do Oscara) oraz akcyjniakach "Gray Man" i "Kaskader". Wśród zbliżających się projektów z jego udziałem znajdziemy m.in. oczekiwany dramat sci-fi "Project Hail Mary", który zebrał świetne opinie podczas pokazów testowych. Jego premiera zaplanowana jest na marzec przyszłego roku. Przypominamy zwiastun: 

