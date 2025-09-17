We Włoszech trwają aktualnie prace nad widowiskiem "Star Wars: Starfighter". Reżyser Shawn Levy podzielił się w mediach społecznościowych pierwszym zdjęciem z planu.
Ryan Gosling na pierwszym zdjęciu z widowiska "Star Wars: Starfighter"Gdzieś nad Morzem Śródziemnym
– czytamy w opisie zdjęcia, na którym możemy zobaczyć Ryana Goslinga
i Flynna Graya
. Oryginalny post Shawna Levy'ego
prezentujemy poniżej:
Akcja "Starfightera
" będzie się toczyć pięć lat po wydarzeniach opisanych w filmie "Gwiezdne wojny: Skywalker. Odrodzenie
". Twórcy zapowiadają jednak, że będzie to niezależna historia, niepowiązana z rodziną Skywalkerów. W pozostałych rolach zobaczymy m.in. Mię Goth
, Amy Adams
i Aarona Pierre'a
. Premiera została zaplanowana na 28 maja 2027 roku.
"Deadpool & Wolverine" w podcaście Mam parę uwag
Aktualnie filmografię Shawna Levy'ego
zamyka widowisko "Deadpool & Wolverine
". Na całym świecie zarobił on 1 miliard 338 milionów dolarów, co zapewniło mu drugie miejsce w światowym box offisie 2024 roku. Przypominamy odcinek podcastu Mam parę uwag, w którym rozmawiają o nim Julia Taczanowska i Jakub Popielecki:
Ostatnie role Ryana Goslinga. Zobacz zwiastun filmu "Project Hail Mary"Ryana Goslinga
w ostatnich latach mogliśmy zobaczyć m.in. w "Barbie
" (rola Kena
przyniosła mu nominację do Oscara) oraz akcyjniakach "Gray Man
" i "Kaskader
". Wśród zbliżających się projektów z jego udziałem znajdziemy m.in. oczekiwany dramat sci-fi "Project Hail Mary
", który zebrał świetne opinie podczas pokazów testowych. Jego premiera zaplanowana jest na marzec przyszłego roku. Przypominamy zwiastun: