Oscary 2026: Iran nie wybrał zwycięzcy Cannes. Rząd Izraela wściekły

Kolejnych sześć państw zgłosiło swoich kandydatów do Oscara w kategorii najlepszy film międzynarodowy. Wśród nich jest i Iran, który nie zdecydował się wystawić do rywalizacji zwycięzcy Cannes.
Jafar Panahi znów zignorowany
Mający na pieńku z irańskim reżimem Jafar Panahi i jego film "To był zwykły przypadek" nie będzie reprezentował Iranu na Oscarach. Ten przywilej przypadł pokazywanemu na festiwalach jeszcze w 2023 roku dramatowi "Ellat-e Marg Namaloom". Decyzja ta nie została przez wszystkich przyjęta z zadowoleniem. Grupa filmowców-dysydentów nawołuje Akademię, by przestała akceptować kandydatów wybranych przez władze irańskie.
Film jest studium ludzkiej moralności wystawianej na ciężką próbę. Oto umiera jedna z osób, a pozostałe odkrywają, że miała przy sobie sporo gotówki. Co zrobi reszta?
Iran ma na swoim koncie dwa Oscary. Oba zdobył dla kraju Asghar Farhadi.
Zwiastun filmu "Ellat-e Marg Namaloom"
Izrael wysyła film o palestyńskim chłopcu
Wiemy też, który tytuł reprezentować będzie Izrael. Wybór (jak zawsze) padł na laureata nagrody Ophir dla najlepszego filmu roku, którym został "The Sea". W reakcji na ten werdykt Minister Kultury Izraela Miki Zohar zapowiedział, że Nagrody Ophir nie będą dostawać dofinansowania ze strony rządu.
Jest to historia Khaled, 12-letniego chłopca żyjącego na Zachodnim Brzegu, który po raz pierwszy w życiu ma zobaczyć morze. Na posterunku kontrolnym zostaje zatrzymany. Chłopak jednak postanawia dopiąć swego i nielegalnie przekracza granicę i wyrusza w niebezpieczną podróż.
Izrael dziesięciokrotnie zdołał wywalczyć oscarową nominację. Jednak ani razu nie zdobył samej statuetki.
Dramat z czasów II wojny światowej kandydatem Czarnogóry
Czarnogóra zdecydowała o wysłaniu do Los Angeles filmu "Obraz".
To historia z czasów II wojny światowej. Po zabiciu jego rodziców i spaleniu przez faszystów wioski chłopiec znajduje tymczasowe schronienie u legendarnego albańskiego bohatera wojennego. Ten wkrótce stanie przed dramatycznym wyborem: ratować chłopca (i swój honor) czy swoją rodzinę.