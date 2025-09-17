Newsy Seriale "The Morning Show" powróci na piąty sezon
Na platformie Apple TV+ zadebiutował właśnie czwarty sezon serialu "The Morning Show". Wraz z nowym odcinkiem pojawiła się dobra wiadomość dla fanów tej produkcji. Apple podjął decyzję o przedłużeniu serialu, którego gwiazdami są Jennifer Aniston i Reese Witherspoon, na kolejny sezon.
   

"The Morning Show": będzie piąty sezon




"The Morning Show" wyróżniał się od samego początku, debiutując jako jeden z flagowych tytułów Apple TV+. To niesamowite, że serial nie tylko bawi, ale także porusza widzów na całym świecie. Dzięki znakomitej obsadzie i kreatywnemu zespołowi z Jennifer, Reese, Charlotte i Mimi na czele, "The Morning Show" nieprzerwanie wciąga i porusza kontrowersyjne tematy. Nie możemy się doczekać, aż widzowie poznają kolejny rozdział tej nagradzanej Emmy produkcji – skomentował wieści o przedłużeniu serialu Matt Cherniss, szef działu programowego Apple TV+.

Jesteśmy ogromnie wdzięczni Apple TV+ oraz fanom z całego świata, którzy co tydzień śledzą serial. Nie możemy się doczekać, aż widzowie zobaczą kolejny sezon, dodał producent wykonawczy Michael Ellenberg.

O czym opowiada czwarty sezon "The Morning Show"?



Akcja czwartego sezonu rozpoczyna się wiosną 2024 r., niemal dwa lata po wydarzeniach z sezonu trzeciego. Po zakończeniu fuzji UBA - NBN redakcja staje w obliczu nowych wyzwań, intryg i nieuchwytnej prawdy w coraz bardziej spolaryzowanej Ameryce. W świecie zdominowanym przez deepfake’i, teorie spiskowe i korporacyjne tuszowania faktów rodzi się pytanie: komu można ufać? I jak odróżnić prawdę od fikcji? W gwiazdorskiej obsadzie - oprócz Aniston i Witherspoon - występują także dwukrotny zdobywca nagrody Emmy Billy Crudup, Mark Duplass, Nestor Carbonell, Karen Pittman, Greta Lee, Nicole Beharie oraz laureat nagrody Emmy Jon Hamm. Do obsady czwartego sezonu dołączyli również Aaron Pierre, William Jackson Harper, Boyd Holbrook oraz laureaci Oscara Marion Cotillard i Jeremy Irons.


"The Morning Show" – zwiastun


