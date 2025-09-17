"The Morning Show" powróci na piąty sezon

Na platformie Apple TV+ zadebiutował właśnie czwarty sezon serialu "The Morning Show". Wraz z nowym odcinkiem pojawiła się dobra wiadomość dla fanów tej produkcji. Apple podjął decyzję o przedłużeniu serialu, którego gwiazdami są Jennifer Aniston i Reese Witherspoon, na kolejny sezon.
"The Morning Show": będzie piąty sezon "The Morning Show" wyróżniał się od samego początku, debiutując jako jeden z flagowych tytułów Apple TV+. To niesamowite, że serial nie tylko bawi, ale także porusza widzów na całym świecie. Dzięki znakomitej obsadzie i kreatywnemu zespołowi z Jennifer, Reese, Charlotte i Mimi na czele, "The Morning Show" nieprzerwanie wciąga i porusza kontrowersyjne tematy. Nie możemy się doczekać, aż widzowie poznają kolejny rozdział tej nagradzanej Emmy produkcji
– skomentował wieści o przedłużeniu serialu Matt Cherniss, szef działu programowego Apple TV+.
Jesteśmy ogromnie wdzięczni Apple TV+ oraz fanom z całego świata, którzy co tydzień śledzą serial. Nie możemy się doczekać, aż widzowie zobaczą kolejny sezon
, dodał producent wykonawczy Michael Ellenberg
.
O czym opowiada czwarty sezon "The Morning Show"?
Akcja czwartego sezonu rozpoczyna się wiosną 2024 r., niemal dwa lata po wydarzeniach z sezonu trzeciego. Po zakończeniu fuzji UBA - NBN redakcja staje w obliczu nowych wyzwań, intryg i nieuchwytnej prawdy w coraz bardziej spolaryzowanej Ameryce. W świecie zdominowanym przez deepfake’i, teorie spiskowe i korporacyjne tuszowania faktów rodzi się pytanie: komu można ufać? I jak odróżnić prawdę od fikcji? W gwiazdorskiej obsadzie - oprócz Aniston
i Witherspoon
- występują także dwukrotny zdobywca nagrody Emmy Billy Crudup
, Mark Duplass
, Nestor Carbonell
, Karen Pittman
, Greta Lee
, Nicole Beharie
oraz laureat nagrody Emmy Jon Hamm
. Do obsady czwartego sezonu dołączyli również Aaron Pierre
, William Jackson Harper
, Boyd Holbrook
oraz laureaci Oscara Marion Cotillard
i Jeremy Irons
.
"The Morning Show" – zwiastun