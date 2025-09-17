Sezon na Docsy! 17 hitów 22. MDAG na VOD.MDAG.PL

Kolejny MDAG dopiero w maju, ale dla wszystkich miłośników i miłośniczek kina dokumentalnego jesień nie musi być smutnym czasem. To idealny moment, żeby podczas wieczornych seansów nadrobić filmowe zaległości lub wrócić do ukochanych tytułów!
Nowa ramówka platformy VOD.MDAG.PL proponuje premierowo 17 tytułów, które były hitami 22. edycji Millennium Docs Against Gravity. Wśród premier znalazły się między innymi zwycięzcy festiwalu - film "Yintah" (Grand Prix – Nagroda Banku Millennium) i "Pod powierzchnią" (Najlepszy Film Polski) a także film otwarcia - "Coexistence, My Ass!" oraz "Portret zdezorientowanego ojca" nagrodzony jako najlepszy film o tematyce psychologicznej.
Wszystkie nowości można znaleźć na całorocznej platformie VOD.MDAG.PL
.
Filmy opowiadające o Palestynie i Izraelu
Wśród nowych tytułów znajdują się dwa szczególnie ważne w obecnej sytuacji na Bliskim Wschodzie. Pierwszym z nich są "Akta Bibiego
". Film odsłania niepublikowane wcześniej materiały, przedstawiające przesłuchanie Benjamina Netanjahu przez izraelską policję w związku z zarzutami o korupcję. Śledztwo doprowadziło do postawienia premiera Izraela w stan oskarżenia w 2019 roku. Jego wysiłki, aby za swoje przewinienia uniknąć kary, zachwiały stabilnością Izraela i pokojem na świecie, czego konsekwencje obserwujemy w Gazie.
Drugim filmem, który pokazuje, jak w przeciągu lat zmieniały się relacje palestyńsko-izraelskie, jest "Coexistence, My Ass!
". To historia Noam Shuster Eliassi
, która potrafi z humorem podejść do każdej sytuacji. Wychowała się w "Oazie Pokoju" – jedynej takiej osadzie w Izraelu zamieszkałej przez żydowsko-palestyńską społeczność. Mimo żydowskiego pochodzenia biegle mówi po arabsku, a jej najlepszą koleżanką jest Palestynka Ranin, z którą zna się z piaskownicy. Gdy wybuchają demonstracje przeciw rządom Netanjahu, Noam przyłącza się do nich ze swoim hasłem – nie ma demokracji bez Palestyńczyków. Tragiczne wydarzenia z października 2023 roku stawiają przed nią jednak nowe wyzwania. Noam była gościnią tegorocznego MDAG a film był filmem otwarcia festiwalu.
Psychologiczne portrety
Wśród nowości na VOD.MDAG.PL
nie zabrakło dwóch filmów, które znalazły się w ścisłej czołówce najchętniej oglądanych i komentowanych filmów MDAG. Oba rysują psychologiczny obraz swoich skrajnie różnych bohaterów, wykorzystując do tego skrajnie różne środki.
Pierwszym z nich jest "Portret zdezorientowanego ojca
", który otrzymał Nagrodę magazynu "Newsweek Psychologia" dla Najlepszego filmu o tematyce psychologicznej. Kręcony przez ponad 20 lat pokazuje nietypową historię ojca i syna, która przybiera nieoczekiwany i tragiczny obrót. Zamienia się w (auto)portret norweskiego filmowca w największym kryzysie jego życia.
Zupełnie innym rodzajem portretu jest film "Riefenstahl
". Leni Riefenstahl
była geniuszką kina w służbie nazistowskiej propagandy. Kontrowersyjna aktorka, a później reżyserka, pozostaje przedmiotem fascynacji i debaty na temat tego, czy jej talent można oddzielić od politycznych poglądów. Odszyfrowanie jej twórczości oznacza odsłonięcie i zrozumienie istoty propagandy filmowej, co jest niezwykle ważne w świetle jej obecnego odradzania się. Andresowi Veielowi
udaje się to, czego nie udało się dotychczas żadnemu filmowi o Riefenstahl
– przedstawia jej psychologiczny portret. Za jego pośrednictwem odsłania się to, co reżyser nazywa "uwodzicielską naturą faszyzmu".
Elementarz protestu
Wśród 17 hitów MDAG, które pojawiły się online na całorocznej platformie VOD festiwalu, nie zabrakło opowieści o walce o swoje prawa. Pierwszym z nich jest zwycięzca Grand Prix Millennium Docs Against Gravity - "Yintah
". Film jest wciągającym i pięknym pod względem zdjęć zapisem walki pomiędzy ludem Wet’suwet’en a władzami Kanady, które chcą przejąć ich terytorium i pozwolić gigantom z branży paliw kopalnych na budowę rurociągów. Pokazuje, jak ogromną siłę ma solidarność w przeciwdziałaniu degradacji naszej planety.
Drugim filmem, który pokazuje sytuację całej społeczności przez pryzmat jednostki, jest "Ernest Cole: odnaleziona legenda
". Niedawno w szwedzkim banku odnaleziono 60 000 negatywów Ernesta Cole’a, wybitnego czarnego fotografa, który od lat 60 pokazywał życie w RPA, a następnie w USA. Jak wyglądała jego burzliwa historia i emancypacja czarnych mieszkańców Stanów w drugiej połowie XX wieku? Cole dokumentował systemowy rasizm, korzystając z aparatu jako swojej broni w walce o równość.
Pełna lista nowości dostępnych na VOD.MDAG.PL
→ AKTA BIBIEGO
(The Bibi Files), reż. Alexis Bloom
→ CHARLIE CHAPLIN: DUCH WŁÓCZĘGI
(Charlie Chaplin: The Spirit of the Tramp), reż. Carmen Chaplin
→ COEXISTENCE, MY ASS!
, reż. Amber Fares
→ ERNEST COLE: ODNALEZIONA LEGENDA
(Ernest Cole: Lost and Found), reż. Raoul Peck
→ DZIECI Z FAVORITEN
(Favoriten), reż. Ruth Beckermann
→ GRABIEŻ
(The Grab), reż. Gabriela Cowperthwaite
→ NAGŁE PRZEBŁYSKI GŁĘBI ISTNIENIA
(A Sudden Glimpse To Deeper Things), reż. Mark Cousins
→ NIEBEZPIECZNY CHŁOPAK
(A Dangerous Boy), reż. Ole Bendtzen
→ OCEAN, NASZ DOM
(Home is the Ocean), reż. Livia Vonaesch
→ PIEŚNI PŁONĄCEJ ZIEMI
(Songs of Slow Burning Earth), reż. Olha Zhurba
→ POD POWIERZCHNIĄ
(Bedrock), reż. Kinga Michalska
→ PORTRET ZDEZORIENTOWANEGO OJCA
(Portrait of a Confused Father), reż. Gunnar Hall Jensen
→ RIEFENSTAHL
, reż. Andres Veiel
→ SEKRETY SKRAJNEJ PRAWICY
(Undercover: Exposing the Far Right), reż. Havana Marking
→ TWST – THINGS WE SAID TODAY
, reż. Andrei Ujică
→ YINTAH
, reż. Jennifer Wickham
, Brenda Michell
, Michael Toledano
→ ŻYCIE I INNE PROBLEMY
, (Life and Other Problems) reż. Max Kestner