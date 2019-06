Dominic Monaghan w jednym filmie z Hunnamem i Gibsonem

Getty Images © Roy Rochlin



) dołączył do obsady filmu. Gwiazdą produkcji jest Charlie Hunnam . Angaż już wcześniej otrzymał też Mel Gibson Scenariusz powstał w oparciu o powieść "Last Looks" pióra Howarda Goulda. Opowiada ona o skompromitowanym policjancie z Los Angeles Charliem Waldo ( Hunnam ), który zostaje prywatnym detektywem. Wkrótce bohater dostaje zlecenie, by rozwikłać zagadkę śmierci żony ekscentrycznej gwiazdy telewizji.Całość reżyseruje Tim Kirkby ).