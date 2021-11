Drugi sezon "Squid Game" potwierdzony

"Squid Game"

O CZYM JEST "SQUID GAME"?

Sądząc po wysokich i licznych ocenach na karcie serialu (średnia 7,4 przy ponad 67 tysiącach głosów), wielu z Was (i nas) czekało na tę wiadomość. Zaledwie kilka tygodni po premierze " Squid Game " jego twórca Hwang Dong-hyuk ogłosił realizację 2. sezonu. Jego słowa wiele tłumaczą.– powiedział do fanów Hwang Dong-hyuk Nie wątpimy, że Hwang Dong-hyuk słyszał pytanie o realizację 2. sezonu " Squid Game " niezliczoną ilość razy. Plany potwierdził jednak oficjalnie po raz pierwszy. Pozostaje więc czekać na więcej szczegółów. Macie pomysł, co mogłoby się dziać w 2. sezonie?Pierwszy sezon " Squid Game ", który można oglądać na platformie Netflix, opowiada o 456 bardzo różnych od siebie osób, które otrzymują zaproszenia do udziału w tajemniczej grze. Łączy ich jedno – wszyscy mają poważne problemy finansowe. Gra, w której stawką jest 45,6 miliarda południowokoreańskich wonów, toczy się na tajnym i zamkniętym terenie i obejmuje serię "tradycyjnych" dziecięcych zabaw, w których karą za przegraną jest śmierć.Serial w niedługim czasie stał się największym hitem Netfliksa. Platforma ogłosiła, że w ciągu pierwszych 28 dni został wyświetlony na 111 milionach kont.