Śniła o Nicolasie Cage'u, teraz spróbuje przeżyć w horrorze "Uśmiechnij się 2"

Szczegóły fabułynie zostały dotąd ujawnione. Wiadomo, że odpowiada za nią twórca oryginału Parker Finn . Będzie też reżyserem całości. Gelula nie jest pierwszą osobą zaangażowaną do występu w. Wcześniej do obsady dołączyli: Naomi Scott Paramount planuje premierę filmu na połowę października tego roku.to tani horror studia Paramount, który powstał z myślą o platformie streamingowej wytwórni. Jednak po pokazach testowych, które wypadły znakomicie, szef studia zmienił zdanie i wprowadził film do kin.Decyzja okazała się strzałem w dziesiątkę.stał się niespodziewanie jednym z najbardziej kasowych przebojów studia w 2022 roku. Na całym świecieBohaterką filmu była terapeutka doktor Rose Cotter grana przez Sosie Bacon . Któregoś dnia jedna z jej pacjentek zabija się na jej oczach w drastycznych okolicznościach. Po tym zdarzeniu w życiu Rosse zaczynają się dziać przerażające rzeczy. Kiedy wszechogarniające przerażenie zaczyna przejmować kontrolę nad jej życiem, Rose musi zmierzyć się z kłopotliwą przeszłością, aby przetrwać i uciec od strasznej rzeczywistości.