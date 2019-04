Dziś premiera serialu obyczajowego "Gentleman Jack" na HBO GO 

W roku 1832, po latach egzotycznych podróży i wspinania się po drabinie społecznej, Anne Lister ( Suranne Jones ) powraca do miasta Halifax, w hrabstwie West Yorkshire. Kobieta jest zdeterminowana, aby przywrócić dawną świetność swojej posiadłości Shibden Hall. Aby to zrobić, musi ponownie otworzyć kopalnią węgla i zaaranżować sobie dobre małżeństwo. Ubrana od stóp do głów na czarno, charyzmatyczna i uparta Anne nie zamierza jednak wychodzić za mąż za mężczyznę. W zgodzie ze swoją naturą postanawia wziąć ślub z kobietą. Nie może być to jednak zwykła osoba. Jej wybranka musi być nieziemsko bogata.Serial HBO, którego pomysłodawczynią, scenarzystką i reżyserką jest Sally Wainwright ), opowiada o relacjach Lister z członkami jej rodziny, służbą, lokatorami, konkurentami z branży i najważniejszą w jej życiu osobą - przyszłą żoną. Historia, która jest oparta na prawdziwych wydarzeniach, jest kroniką życia Anne Lister - w jej roli zobaczymy Suranne Jones ) - opisaną w czterech milionach słów w prowadzonych przez nią pamiętnikach. Jej zapiski, zaszyfrowane stworzonym przez nią kodem, który niedawno został odczytany, opisują najbardziej intymne szczegóły jej życia.Obok Jones w rolach głównych w serialu HBOwystępują: Sophie Rundle ) jako bogata dziedziczka Ann Walker, w której Anne Lister widzi swoją przyszłą żonę, Gemma Whelan (serial HBO) jako Marian - siostra Anne Lister, Timothy West ) jako ojczym Jeremy Lister oraz Gemma Jones ) jako ciotka Anne Lister.Premiera serialu HBOzaplanowana została na wtorek 23 kwietnia w HBO i HBO GO, dzień po amerykańskiej premierze. W HBO GO serial dostępny będzie od rana, a w HBO jego emisja została zaplanowana na godz. 20.10. Premiery kolejnych odcinków odbywać się będą co tydzień we wtorki. Serial liczyć będzie osiem odcinków.