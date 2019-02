EXCLUSIVE: Nadine Labaki opowiada o filmie "Kafarnaum"

3 2 1



Już za tydzień do naszych kin trafi wyróżniony Nagrodą Jury na ubiegłorocznym festiwalu w Cannes film. Z tej okazji prezentujemy materiał wideo, w którym o swoim dziele mówi jego reżyserka Nadine Labaki Klip znajdziecie poniżej:Dwunastoletni Zejn jest mieszkańcem bejruckich slumsów. Chłopak pracuje fizycznie w sklepie mężczyzny, który planuje poślubić jego młodszą siostrę. Każdego dnia odprowadza smutnym wzrokiem vana wiozącego jego rówieśników do szkoły oraz kłóci się z dorosłymi. Te awantury w końcu znajdą finał na sądowej sali. Zain pozywa rodziców za to, że się urodził.