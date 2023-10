"Aquaman i Zaginione Królestwo": Pijany Jason Momoa przebrał się za Johnny'ego Deppa i drażnił Amber Heard?

Amber Heard kontra Jason Momoa

"Aquaman i Zaginione Królestwo" - zwiastun

Amber Heard kontra James Wan

Amber Heard (i Elon Musk) kontra Warner Bros.

Nowe szczegóły zza kulisów " Aquamana i Zaginionego Królestwa " pochodzą z dokumentów z procesu Amber Heard Opisują one wrogą wobec aktorki atmosferę na planie., czytamy w notatkach. Momoa nie skomentował zarzutów. DC odpiera jednak oskarżenia:. Magazyn Variety powołuje się też na źródło, osobę, która była na planie filmu w Londynie w 2021 roku, i która mówi:, czytamy w notatkach. Wan - podobnie jak Momoa - nie skomentował zarzutów. Oddajmy więc głos DC:Źródła magazynu "Variety" donoszą jednak, żeWysłali nawet list do jej prawnika, Karla Austena, informując o swojej decyzji. Podobno nie miało to związku z procesem aktorki i nastąpiło, zanim Depp pozwał Heard w 2019 roku, a Momoa nie miał wpływu na te ustalenia. Podczas zeznań w procesie Depp-Heard były szef DC Film Walter Hamada również mówił o "problemie braku chemii".Ale inne źródło magazynu "Variety" dementuje teorię braku chemii, wskazując, że(jedną z nich była Abbey Lee ). Musk zaszantażował studio, że jeśli aktorka nie wróci w sequelu, on "spali" doszczętnie wytwórnię. Studio uległo. Musk nie skomentował rewelacji.Źródła donoszą jednak, że: scena pojedynku Mery z Black Mantą i jej scena miłosna z Aquamanem Aquaman i Zaginione Królestwo " wejdzie do polskich kin 21 grudnia.