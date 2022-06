Ezra Miller ma kolejne kłopoty. Jest zarzut o demoralizację nieletniej

Ezra Miller i przyjaźń z nieletnią dziewczynką

Szefowie Warner Bros. i DC mają kolejny ból głowy wywołany wątpliwym zachowaniem gwiazdy " The Flash ". Ezra Miller zostałx właśnie pozwanx przez rodziców 18-letniej osoby. Twierdzą, że aktorx ma zły wpływ na ich dziecko.Wszystko zaczęło się w 2016 roku, kiedy to Ezra Miller wizytowałx Rezerwat Standing Rock w Dakocie Północnej. Spotkałx tam Tokatę Iron Eyes, 12-letnią niebinarną osobę, z którą się zaprzyjaźniłx. Miller miałx wtedy 23 lata.Rodzice z niepokojem obserwowali, jak Miller zabiera ich dziecko na wycieczki. Jak choćby w 2017 roku na plan pierwszych " Fantastycznych zwierząt ".Wycieczki jednak to był pikuś w porównaniu do tego, co zaczęło się dziać później. W pozwie wyliczają, że gwiazda " The Flash " miała oferować ich nieletniemu dziecku alkohol, marihuanę i LSD. Jex wpływ był tak destrukcyjny, że ta w grudniu 2021 roku Tokata zostałx wydalonx z prywatnej szkoły w Massachusetts.Kiedy w styczniu rodzice przyjechali do domu aktorx w Vermont, odkryli, że ich dziecko pozbawione jest wszelkich dokumentów umożliwiających niezależność od gwiazdy filmów WB. Twierdzą też, że na ciele teraz 18-letniej osoby odkryli siniaki.Jednak wkrótce po zabraniu jex do domu, Tokata uciekłx i wróciłx do aktorx. Byłx z nim nawet na Hawajach, gdzie Miller miałx całą masę problemów z prawem.Wysłuchanie stron przed sądem zostało wyznaczone na przyszły miesiąc.