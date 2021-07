FOTO: Bohaterki "Seksu w wielkim mieście" wracają!

HBO Max zaprezentowało pierwsze oficjalne zdjęcie z serialu " And Just Like That... ". Jest to sequel wielkiego telewizyjnego hitu sprzed lat "Seks w wielkim mieście".Zdjęcie możecie obejrzeć poniżej:Nowy serial podąża śladami Carrie ( Sarah Jessica Parker ), Mirandy ( Cynthia Nixon ) i Charlotte ( Kristin Davis ). Po przekroczeniu pięćdziesiątki przyjaciółki z zaskoczeniem odkrywają, że ich życie w żaden sposób nie stało się prostsze.Prace nad seriale trwają właśnie w Nowym Jorku. Pierwszy sezon ma się składać z 10 odcinków.