FOTO: Bumblebee zaprasza na film o swoich przygodach

Twórcyzaprezentowali nowy plakat filmu przygotowany specjalnie na Comic Con w San Diego. Spin-off cyklutrafi do polskich kin 11 stycznia.Akcja filmu ma rozgrywać się w 1987 roku. Bumblebee znajduje schronienie na złomowisku położonym obok małego kalifornijskiego miasteczka. Zdemolowanego żółtego Volkswagena Garbusa znajduje Charlie. Dziewczyna przywróci go do życia, otwierając tym samym drzwi do wielkiej przygody.Reżyseruje Travis Knight ). W obsadzie znaleźli się m.in. Hailee Steinfeld