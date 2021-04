FOTO: Dorosłe Atomówki wkraczają do akcji

Do sieci wyciekły pierwsze zdjęcia z planu serialu " Powerpuff ", czyli aktorskiego sequela klasycznej kreskówki " Atomówki ". Zobaczcie, jak prezentują się tytułowe bohaterki grane przez Chloe Bennet Powerpuff " opowie o Bójce Brawurce , które były małymi bohaterkami Ameryki. Teraz są pozbawionymi złudzeń dwudziestokilkulatkami żałującymi, że straciły dzieciństwo na walkę ze zbrodnią. Czy połączą ponownie siły, kiedy świat będzie ich potrzebował bardziej niż kiedykolwiek? Scenariusz napisały Diablo Cody Heather Regnier . Za kamerą stanie Maggie Kiley . Wśród producentów jest m.in. Greg Berlanti . Serial powstaje dla stacji The CW.Twórcą oryginalnej animacji, która w 1998 roku zadebiutowała na Cartoon Network, był Craig McCracken . Tytułowe bohaterki zostały przypadkowo stworzone przez profesora Atomusa, kiedy to w jego laboratorium rozbiło się naczynie z tajemniczym "Związkiem X". Oryginalna wersja doczekała się sześciu sezonów. W 2016 roku próbowano ją reaktywować, jednak nowe odcinki spotkały się z entuzjastycznym przyjęciem ze strony fanów.