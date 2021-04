Oto wróg aktorskich Atomówek: syn Mojo Jojo

Poznaliśmy jednego z antagonistów Atomówek w aktorskim serialu " Powerpuff ". Zagra go Nicholas Podany (najlepiej znany z przedstawienia broadwayowskiego "Harry Potter i przeklęte dziecko", w którym grał Albus Severus Potter). Powerpuff " pomyślany jest jako aktorski sequel słynnego serialu animowanego " Atomówki ". Podany wcieli się w Josepha "Jojo" Mondela Jr. To rządny władzy i zakompleksiony nerd, który jako dziecko był zafascynowany Atomówkami, pomimo wrogości, z jaką odnosił się do nich jego ojciec Mojo Jojo. Teraz, w dorosłym Jojo Juniorze nieustannie toczy się batalia pomiędzy łagodną i wściekłą częścią jego natury.Twórcą " Powerpuff " jest Craig McCracken , autor oryginalnego serialu.