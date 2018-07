FOTO: Klub Frajerów na planie kontynuacji "Tego"

Do sieci wyciekło nowe zdjęcie z planu kontynuacji horroru. Możemy na nim zobaczyć Klub Frajerów w pełnym składzie.Członków Klubu grają: James McAvoy (jako Bill Denbrough), Jessica Chastain (Beverly Marsh), Bill Hader (Richie Tozer), James Ransone (Eddie Kaspbrak), Andy Bean (Stanley Uris), Jay Ryan (Ben Hanscom) i Isaiah Mustafa (Mike Hanlon).Co 27 lat do miasteczka Derry przybywa zło, by niszczyć życia jego mieszkańców. Ci, którym prawie trzy dekady wcześniej udało się przeżyć spotkanie z tym złem, wracają, by dokończyć to, co zaczęli jako dzieci.Premiera: 6 września 2019 roku.