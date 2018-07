Back to Derry with these Losers. #ITMovie pic.twitter.com/dvg0fEP9Ts — IT Movie (@ITMovieOfficial) 2 lipca 2018





W sieci pojawiło się nowe zdjęcie z planu. Widać na nim aktorów, którzy zagrają dorosłe wersje dziecięcych bohaterów znanych z części pierwszej.Zdjęcie znajdziecie poniżej:Co 27 lat do miasteczka Derry przybywa zło, by niszczyć życia jego mieszkańców. Ci, którym prawie trzy dekady wcześniej udało się przeżyć spotkanie z tym złem, teraz wracają, by dokończyć to, co zaczęli jako dzieci.Premiera horroru planowana jest na wrzesień 2019 roku.