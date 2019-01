FOTO: Oto brat Luke'a Hobbsa

Do obsady spin-offu serii, czylidołączył właśnie gwiazdor WWE, Joe Anoa'i a.k.a. Roman Reigns O wszystkim poinformował na swoim Instagramie, jak pewnie się domyślacie, The Rock. Łączy go z Anoa'i wieloletnia przyjaźń, wspólnie występowali między linami i na boisku futbolowym w koledżu. Trafili też do jednej aktorskiej agencji na początku kariery. Nic dziwnego, że Anoa'i zagra...brata Hobbsa.Film opowie o przygodach rządowego agenta Luke'a Hobbsa ( Johnson ) oraz zabójcy Deckarda Shawa ( Statham ). Panowie spotkali się po raz pierwszy wi byli wówczas przeciwnikami. W kolejnej części cyklu zostali sprzymierzeńcami.Za kamerą stoi David Leitch ). Premiera 26 lipca 2019 roku.