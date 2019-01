3 2 1



Za dwa tygodnie swoją premierę będzie miał drugi sezon serialu SF. Z tej okazji do sieci trafiło kilka nowych plakatów.Jeden z nich można uznać za niespodziankę. Obok Paula Stametsa widnieje bowiem doktor Hugh Culbert, którego w teorii nie powinniśmy się w drugim sezonie spodziewać.powstał dla amerykańskiej platformy CBS All Access. Reszta świata może go oglądać dzięki Netfliksowi.