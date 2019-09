BIULETYN: Woodley, Stan na zdjęciu z "Endings/Beginnings"

W sieci pojawiło się pierwsze zdjęcie z filmu. Jest to historia jednego roku z życia młodej mieszkanki Los Angeles. [za: The Hollywood Reporter] Walter Mosley postanowił zrezygnować z posady scenarzysty serialu. Powodem było użycie przez niego na jednym ze spotkań zespołu scenarzystów słowa na "n". Kiedy dowiedział się, że złożona została na niego skarga w tej sprawie i że zajmuje się nią dział HR-u, postanowił odejść. Jak później wyjaśnił, nie czuł się komfortowo ze świadomością, że w gronie osób, z którymi chciał coś razem stworzyć, znalazł się kapuś. Nie chciał też, by doszło do sytuacji, w której ktoś próbowałby go uciszyć. [za: Deadline] Shohreh Aghdashloo znalazła się w obsadzie filmu. Opowie on o najważniejszym zespole baletowym Iranu, który został rozwiązany po zwycięstwie rewolucji islamskiej w tym kraju. Za kamerą stanie Sophia Kiapos. [za: The Hollywood Reporter] Darren Criss będzie jedną z gwiazd oraz producentem nowego serialu Ryana Murphy'ego dla platformy Netflix. Szczegóły projektu nie są na razie znane. [za: Deadline] Suki Waterhouse dołączyły do obsady niezależnej komedii romantycznej. Będzie to opowieść o kolekcjonerce, która próbuje przetrwać trudne zerwanie ze swoim chłopakiem, szefem Whitney Museum. Po związku pozostały jej liczne przedmioty, z którymi nie wie, co zrobić. Dzięki życzliwości właściciela hotelu, w jego hallu organizuje tytułową galerię i wystawia w niej feralne przedmioty. [za: The Hollywood Reporter] Joan Cusack może zagrać główną rolę w serialu platformy HBO Max opowiadającym o kulinarnej ikonie XX wieku Julii Child. Fabuła skupi się na jej życiu w latach 1962-1976. [za: Deadline] Greg Berlanti i prowadzący Robert Rovner rozwijają współpracę i szykują serial. Będzie to amerykańska wersja koreańskiego serialu. Będzie to historia rodzin mieszkających pod najbardziej ekskluzywnym adresem w Nowym Jorku, które nie cofną się przed niczym, by zapewnić swoim dzieciom sukces. [za: The Hollywood Reporter]Reżyser Dustin Lance Black będzie bohaterem filmu dokumentalnego. Jego fabuła bazować będzie na autobiograficznej książce Blacka . Nakręci go Laurent Bouzereau . [za: Deadline]