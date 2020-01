BIULETYN: "Star Treki" opuszczą Netflix

i pozostałe seriale z tego uniwersum znikną z platformy Netflix i przeniosą się na Amazon. [za: Geeks WorldWide] Eddie Marsan dołączył do obsady serialu Amazonuopowiadającego o niedalekiej przyszłości, gdy wszystkie kobiety odkryły u siebie niezwykłe moce. [za: Deadline] Katey Sagal zagra główną rolę w serialu stacji ABC. Fabuła inspirowana będzie inspirowana działalności Erin Brockovich, która została jedną z producentek. Gita Pullapilly wyreżyserują film o kryzysie opioidalnym w Ameryce. Punktem wyjścia dla scenariusza będzie nagrodzony reportaż Davida Armstronga o firmie Purdue Pharma, producencie OxyContinu. [za: The Hollywood Reporter] Tosin Cole zagra jedną z głównych ról w serialu stacji AMC. Jest to historia młodego czarnoskórego licealisty i obiecującego sportowca, który staje się ofiarą skorumpowanego systemu sprawiedliwości w Chicago. Zostaje oskarżony o przynależność do gangu. Policja i prokuratura zamierza wykorzystać tę sprawę, by zemścić się za śmierć policjanta, który zginął podczas akcji antynarkotykowej. [za: Deadline]Peter Gold został wybrany na stanowisko reżysera filmu. Będzie to ekranizacja powieści Betsy Franco o licealiście, którego starsza siostra wpada w nałóg i mieszka na ulicach San Francisco. Chłopak postanawia ją odnaleźć. [za: The Hollywood Reporter]