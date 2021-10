Festiwal Filmowy Pięć Smaków od 17 listopada w całej Polsce

Buddyjskie przypowieści z Nepalu, brutalne historie ze świata yakuzy, hongkoński hiphop i ściskające za gardło historie o boksujących się z życiem koreańskich dziewczynach. Tak porywająca mieszanka może oznaczać tylko jedno: zbliża się 15. edycja Azjatyckiego Festiwalu Filmowego Pięć Smaków!

Arcydzieła Wonga Kar Waia w festiwalowym programie

"Chungking Express" (reż. Wong Kar Wai, Hongkong 1994)



Co nowego?

"Czerwona skrzynka na ulicy Eschera" (reż. Sion Sono, Japonia 2020)



"Żona szpiega" (reż. Kyoshi Kurosawa, Japonia 2020)



Daty i miejsca festiwalu, bilety

Tegoroczna edycja Pięciu Smaków odbywa się w formule hybrydowej – organizatorzy zapraszają od 17 do 29 listopada do kina i na specjalną festiwalową platformę VOD. Zeszłoroczna, całkowicie internetowa edycja, pozwoliła na udział w azjatyckim święcie widzom z całej Polski – okazało się, że jego popularność przeszła najśmielsze oczekiwania, a atmosfera gorących dyskusji o kinie, wymiany wrażeń i emocje filmowego maratonu znalazły swoje miejsce także w wirtualnych przestrzeniach.W tym roku wszyscy, którzy nie mają możliwości przyjechania do Warszawy, znów otrzymają dostęp do bogatego programu festiwalu: oprócz filmów, na platformie znajdą się specjalne prelekcje selekcjonerów festiwalu i materiały edukacyjne Akademii Azjatyckiej, pozwalające wejść głębiej w filmową rzeczywistość i lepiej zrozumieć jej społeczne i kulturowe konteksty. Na widzów kinowych czeka z kolei sześć dodatkowych tytułów, które prezentowane będą wyłącznie na dużym ekranie.Jednym z najważniejszych wydarzeń festiwalu będzie przegląd siedmiu odrestaurowanych arcydzieł Wonga Kar Waia , jednego z najbardziej rozpoznawalnych na świecie azjatyckich twórców.– komentuje Jagoda Murczyńska, selekcjonerka festiwalu.Świeże, wibrujące światłem neonów fabuły o buntownikach i niepokornych duszach. Zmysłowe, ekstatycznie eleganckie poematy o samotności i niespełnionych pragnieniach. Fascynujące portrety wielokulturowego Hongkongu i przeszywające do głębi opowieści o skrywanych głęboko emocjach. Wong Kar Wai to twórca, któremu udało się uchwycić ducha przełomu tysiącleci, kiedy powstawały jego filmy – jednak emocje czasu ciągłych przemian, niepokój bohaterów, żyjących w momencie, kiedy trudno planować spokojną przyszłość, są zadziwiająco aktualne również dzisiaj.Najważniejsze filmy hongkońskiego autora doczekały się precyzyjnie przeprowadzonej renowacji, nadzorowanej przez samego Wonga . W wielu przypadkach Wong Kar-Wai skorzystał z tej okazji, aby ulepszyć dźwięk, uzyskać proporcje obrazu czy tonację barwną, która idealnie odtwarza jego oryginalny twórczy zamysł.W programie retrospektywy zostaną zaprezentowane: Kiedy łzy przeminą " (Hongkong 1988) Dni naszego szaleństwa " (Hongkong 1990) Chungking Express " (Hongkong 1994) Upadłe anioły " (Hongkong 1995) Happy Together " (Hongkong, Japonia, Korea Południowa 1997) Spragnieni miłości " (Hongkong, Chiny 2000) 2046 " (Hongkong, Chiny, Francja, Włochy, Niemcy 2004)Organizatorzy Pięciu Smaków trzymają rękę na pulsie: w tym roku w programie znalazły się gorące nowości z azjatyckich kinematografii, pokazujące nie tylko lokalne historie i osobiste opowieści, ale też komentujące tematy, którymi żyje cały świat. W Sekcji olimpijskiej znajdziemy trzymające w napięciu i pełne wzruszeń filmy sportowe, pokazujące ludzkie historie kryjące się za spektakularnymi rozgrywkami w świetle reflektorów. Przegląd Tajwańskiego kina queer pokaże różnorodne kino z kraju, który jako pierwszy w Azji zalegalizował jednopłciowe małżeństwa.Nie zabraknie też filmów opowiadających o bohaterach z krajów, które w tym roku szczególnie mocno dotknęły polityczne turbulencje – Tajlandii, Hongkongu czy Chin. Szczególne miejsce festiwal poświęci Birmie, gdzie w lutym 2021 miał miejsce przewrót wojskowy. Minie wiele czasu, zanim birmańscy filmowcy będą mogli znów swobodnie opowiadać o swoim kraju – na Pięciu Smakach będzie można zobaczyć wybór fabuł i dokumentów zrealizowanych jeszcze przed dramatycznymi zimowymi wydarzeniami, pokazujących skomplikowaną lokalną rzeczywistość oczami bohaterów z dużych miast i najmniejszych prowincjonalnych miasteczek; oczami kobiet, które całe życie spędziły w partyzantce i queerowych chłopców, szukających swojej przestrzeni w tradycyjnym społeczeństwie.Konkursowa sekcja Nowe Kino Azji przeniesie nas między innymi do Tajlandii, Japonii, Chin, Korei i Malezji – znajdziemy tu mocne historie o rodzinnych relacjach, o spotkaniach tradycji ze współczesnością, kontrowersyjnych sprawach, które odważni bohaterowie wynoszą na światło dzienne, ale też – dzienniki z czasu pandemii, której skutki odczuli artyści ze wszystkich stron świata.W programie Pięciu Smaków nie zabraknie także najnowszych produkcji uznanych mistrzów i filmów nagradzanych na międzynarodowych festiwalach: zobaczymy między innymi epickie historyczne produkcje Kiyoshiego Kurosawy Zhanga Yimou , radośnie szaloną satyrę na przemysł filmowy Siona Sono czy mityczną nepalską podróż bardzo współczesnego bohatera w reżyserii lamy Khyentse Norbu Szczegółowy program i lista filmów: www.piecsmakow.pl/program 15. Azjatycki Festiwal Filmowy Pięć Smaków 17-29 listopada – online17-24 listopada – Warszawa: Kino Muranów, KinotekaKarnety i bilety:Ceny pojedynczych biletów na seanse kinowe:Bilet normalny - 25 złBilet zniżkowy (seanse przed godz. 17:00 w pn, wt, śr, czw i pt) - 18 złPojedynczy dostęp online: 20 zł (wypożyczenie filmu na 48 godzin)Karnet Pięć Smaków Kino+Online, w cenie 290 zł – umożliwia wstęp na wszystkie projekcje filmowe (za wyjątkiem uroczystego otwarcia) podczas festiwalu w kinach oraz dostęp do wszystkich filmów na festiwalowej platformie wideo. Ilość dostępnych karnetów jest ograniczona.Karnet Pięć Smaków Online, w cenie 160 zł – umożliwia dostęp do wszystkich filmów na festiwalowej platformie wideo. Ilość karnetów online jest nielimitowana i będą dostępne w sprzedaży także w trakcie trwania festiwalu.Karnety i bilety w sprzedaży od 26 października online pod adresem: piecsmakow.pl