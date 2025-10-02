Gwiazda "Stranger Things" kręci z ojcem film o The Replacements

Jeszcze przed premierą finałowego sezonu serialu "Stranger Things" jego gwiazda Finn Wolfhard zapowiedział nowy projekt, który ponownie przeniesie go w klimat lat 80. Wraz z ojcem, Erikiem Wolfhardem, oraz producentem Richem Peete'em przeniesie na duży ekran książkę "Trouble Boys: The True Story of The Replacements" – uznaną biografię legendarnej punkowej grupy z Minneapolis.
The Replacements – kontrowersyjne gwiazdy rocka w drodze na ekran
The Replacements zapisali się w historii jako formacja, która wywarła ogromny wpływ na rozwój amerykańskiego rocka alternatywnego, torując drogę takim gigantom jak Nirvana
czy Green Day
. Słynęli nie tylko ze swojej odważnej muzyki, ale i buntowniczego charakteru – ich występ w "Saturday Night Live" w 1986 roku zakończył się skandalem i dożywotnim zakazem powrotu do programu.
Ich biografia autorstwa Boba Mehra, bestseller "New York Timesa" i "książka roku" według "Rolling Stone", uchodzi dziś za najpełniejsze opracowanie historii zespołu.
Getty Images © Michael Ochs Archives
The Replacements
Finn Wolfhard – nie tylko aktor, ale i reżyser oraz muzyk
Dla Finna Wolfharda
to kolejny krok w stronę reżyserii – aktor niedawno współtworzył horror "Hell of a Summer", a równolegle rozwija karierę muzyczną, koncertując z debiutanckim albumem "Happy Birthday".
Finałowy sezon "Stranger Things" zadebiutuje na Netfliksie 26 listopada i będzie publikowany w częściach aż do sylwestrowego finału.
Zobacz materiał z planu finałowego sezonu "Stranger Things"