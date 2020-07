Gael García Bernal jako drag-wrestler Cassandro

Jak informowaliśmy na stronach Filmwebu, Gael García Bernal ma zagrać w nowym filmie M. Night Shyamalana . Gdy tylko skończy prace nad tym projektem, przeniesie się na plan kolejnego filmu pod tytułem "Cassandro".Będzie to biografia Saúla Armendáriza, zawodnika meksykańskiej odmiany wrestlingu znanej jako lucha libre. Popularność zyskał jako Cassandro. Był to, czyli postać występująca w strojach drag. Większośćjest heteroseksualistami, którzy na scenie grają przerysowane homoseksualne postaci. W przeciwieństwie do nich Armendáriz w życiu prywatnym jest gejem.Obraz wyreżyseruje zdobywca Oscara za najlepszy krótkometrażowy dokument (" Muzyka Prudence ") Roger Ross Williams