"Oppenheimer": Gary Oldman zagra w nowym filmie Christophera Nolana

"Oppenheimer" – o czym opowie nowy film Nolana?



"Kulawe konie", czyli nowy serial z Garym Oldmanem



W rozmowie z brytyjskim radiem TalkSport Gary Oldman ujawnił, że wystąpi w nowym filmie Christophera Nolana pt. " Oppenheimer ". Będzie to czwarte zawodowe spotkanie artystów po pracy nad trylogią " Mroczny Rycerz ". A teraz gorsza wiadomość: Oldman spędzi na planie zdjęciowym zaledwie jeden dzień. W filmie zobaczymy go bowiem tylko w jednej krótkiej scenie, która w scenariuszu zajmuje półtorej strony.Tytułowy bohater to fizyk Robert Oppenheimer ( Cillian Murphy ), który w czasie II wojny światowej kierował osławionym Projektem Manhattan. Celem finansowanego przez amerykański rząd tajnego programu było stworzenie pierwszej w pełni funkcjonalnej i kontrolowanej broni jądrowej. Zmarły w 1967 roku Oppenheimer bywa nazywany ojcem bomby atomowej.Podstawą dla scenariusza – który napisał sam Nolan – jest książka "Amerykański Prometeusz. Triumf i tragedia Roberta Oppenheimera" pióra Kaia Barda i Martina J. Sherwina. Autorem zdjęć będzie stały współpracownik reżysera, Hoyte Van Hoytema W obsadzie filmu znaleźli się również Matt Damon Realizację filmu " Oppenheimer " finansuje wytwórnia Universal. Premierę zaplanowano na 21 lipca 2023 roku. Oldman , który w 2018 roku otrzymał pierwszego w karierze Oscara za rolę w " Czasie mroku ", promuje aktualnie serial komediowy " Kulawe konie ". To opowieść o dysfunkcyjnej grupie agentów MI5 i ich odrażającym szefie, Jacksonie Lambie. Bohaterowie próbują bronić Anglii przed wrogimi siłami, lawirując w niebezpiecznym świecie szpiegów. Serial zadebiutował dziś na Apple TV+.