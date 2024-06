Filmowe wakacje w Polsat Box Go

W " Priscilli " reżyserka Sofia Coppola sięga po tematy i motywy, które fascynują ją od początku filmowej kariery. Mamy tu więc historię inicjacyjną, opowieść o życiu w cieniu wpływowego mężczyzny, wreszcie film o samotności i egzystencjalnym klinczu. A wszystko to - jak słusznie zauważył nasz recenzent - utrzymane w pastelowo-melancholijnym klimacie rodem z teledysków Lany Del Ray. Coppola obserwuje, jak jej bohaterka Priscilla Presley powolutku wyzwala się spod wpływu despotycznego męża, króla rockandrolla, i znajduje w sobie siłę, by rozpocząć nowe życie. W tytułowej roli podziwiamy wschodzącą gwiazdę Hollywood Cailee Spaeny , która za udział w filmie zdobyła m.in. nagrodę w Wenecji i nominację do Złotego Globu.