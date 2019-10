Gotowi na amerykański remake "Bożego Ciała"?

Powstanie amerykański remake Jana Komasy . Jest bardzo prawdopodobne, że film, który zdobył uznanie na festiwalach w Wenecji i Toronto, z 44. FPFF w Gdyni wyjechał z 10 nagrodami, a dziś jest polskim kandydatem do Oscara, stanie się podstawą 8-odcinkowego serialu.Produkcja zostanie zrealizowane najpewniej dla jednej z platform streamingowych, chociaż wciąż nie wiadomo, dla której - negocjacje w kwestii zakupu praw są w toku.– zdradził Leszek Bodzak , producent filmu.to historia 20-letniego Daniela, który w trakcie pobytu w poprawczaku przechodzi duchową przemianę i skrycie marzy, żeby zostać księdzem. Po kilku latach odsiadki chłopak zostaje warunkowo zwolniony, a następnie skierowany do pracy w zakładzie stolarskim. Zamiast się tam udać, Daniel kieruje się do miejscowego kościoła, gdzie zaprzyjaźnia się z proboszczem. Kiedy, pod nieobecność duchownego, niespodziewanie nadarza się okazja, chłopak wykorzystuje ją i udając księdza zaczyna pełnić posługę kapłańską w miasteczku (opis dystrybutora)Naszą recenzję filmu możecie przeczytaćWenecki wywiad wideo z reżyserem Janem Komasą , scenarzystą Mateuszem Pacewiczem oraz aktorem Bartoszem Bielenią obejrzycie