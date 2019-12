Grochowska i Damięcki gwiazdami serialu "W głębi lasu"

Platforma Netflix ogłosiła obsadę polskiego serialu. I zaprezentowała też oficjalną fotografię: Grzegorz Damięcki wciela się w rolę warszawskiego prokuratora Pawła Kopińskiego, który nie potrafi otrząsnąć się po stracie ukochanej siostry mimo upływu dwudziestu pięciu lat. Agnieszka Grochowska gra Laurę Goldsztajn, wykładowczynię uniwersytecką, która towarzyszyła Pawłowi w noc zaginięcia jego siostry. Ich historia osadzona jest we współczesnej Polsce. Młode talenty - Wiktoria Filus oraz Hubert Miłkowski przedstawiają Laurę i Pawła z perspektywy nastolatków w 1994 roku.Do obsady serialu dołączyli również: Jacek Koman Izabela Dąbrowska oraz Piotr Głowacki Arkadiusz Jakubik . W produkcji występują także polskie młode talenty: Adam Wietrzyński obejmuje dwa wymiary czasowe: rok 1994 oraz 2019. Opowieść w zaskakujący sposób przedstawia losy warszawskiego prokuratora, Pawła Kopińskiego, który mimo upływu lat nie potrafi otrząsnąć się po stracie ukochanej siostry, zaginionej w niewyjaśnionych okolicznościach podczas obozu letniego. Niespodziewane odnalezienie ciała, którego śmierć zdaje się być powiązana ze zniknięciem dziewczyny, może w końcu doprowadzić do przełomu w śledztwie. Policja podejrzewa, że ofiarą jest chłopiec, który zniknął bez śladu wraz z siostrą Pawła 25 lat temu. Nadzieję na rozwiązanie sprawy przyćmiewają jednak głęboko skrywane rodzinne tajemnice, których wyjście na jaw może sprawić, że wszystko, co Paweł przez lata budował legnie w gruzach.Premiera sześcioodcinkowej produkcji oryginalnej Netflix zaplanowana jest na rok 2020.