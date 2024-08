Gwiazda "Gry o tron" w zimnowojennym serialu szpiegowskim

"Ponies" - co wiemy?

Choć premiera odbędzie się na amerykańskiej stacji Peacock, za produkcję serialu odpowiadać ma Universal Television. Producentami wykonawczymi zostaną z kolei Susanna Fogel (" Szkoła melanżu ") i David Iserson (" Mr. Robot "). Ta pierwsza zostanie też reżyserką projektu, z kolei Iserson ma pełnić funkcję showrunnera.Akcja serialu rozgrywa się w Moskwie w 1977 roku. Tytułowe "PONIES" (osoby niebędące przedmiotem zainteresowania) to dwie główne bohaterki, pracujące anonimowo jako sekretarki w amerykańskiej ambasadzie - do czasu, gdy ich mężowie giną w tajemniczych okolicznościach, a one stają się agentkami CIA.Postać, w którą wcieli się Emilia Clarke nazywa się Bea; to nadmiernie wykształcona, rosyjskojęzyczna córka radzieckich imigrantów. Druga główna bohaterka, Twila (która nie została jeszcze obsadzona), to dziewczyna z małego miasteczka - naraz zamknięta w sobie i nieustraszona. Zadaniem duetu będzie rozwikłanie śmiercionośnej zagadki zabójstwa mężów i jednoczesna ucieczka przez groźnymi siłami radzieckiego wywiadu.Przypomnijmy, że dla Emilii Clarke , "Ponies" nie jest jedynym powrotem do sprawdzonej, serialowej formuły. Aktorka kręci obecnie serial dla platformy Amazon, " Criminal ", w którym wystąpi u boku Charliego Hunnama Richarda Jenkinsa czy Adrii Arjony . Więcej na ten temat pisaliśmy w newsie TUTAJ